Diano Marina, concluso il progetto di educazione stradale e ambientale

Diano Marina. È giunto a conclusione il progetto di educazione stradale ed educazione all’ambiente effettuato in collaborazione tra il comando della polizia locale di Diano Marina e l’asilo nido Canepa.

Quest’anno il filo conduttore dell’attività dei piccoli era: “giocare a riciclare” e pertanto il progetto di educazione stradale ideato dalla Dott.ssa Bozzano ha avuto come obiettivo principale l’educazione a comportamenti rispettosi inerenti gli oggetti (non buttare cartacce non strappare i manifesti), la natura (non strappare fiori) e le persone (seguire i consigli dei grandi, degli agenti ecc…).

Il tutto è stato realizzato tramite uscite nel centro con piccoli gruppi di bambini che hanno potuto constatare “de visu” come si attua la raccolta differenziata ovvero dove gettare carta (blu), plastica (giallo), vetro(verde) e indifferenziata (grigio) all’insegna dello slogan: POLIZIA LOCALE = PULIZIA LOCALE!