Diano Marina, black out elettrico: disagi al Distretto sanitario dell’Asl 1

Diano Marina. Si sono registrati non pochi disagi stamattina nella Città degli Aranci a causa di un black -out elettrico dovuto a lavori sulle linee.

In particolare presso gli uffici del Distretto sanitario dell’Asl 1 Imperiese in zona Sant’Anna (dove c’è anche la sede della Croce Rossa) gli utenti non sono riusciti a ritirare i referti medici delle analisi in quanto i computer erano fuori uso.

Gli impiegati si sono scusati con pazienti e parenti dicendo di non essere stati avvisati. La situazione dovrebbe ritornare alla normalità alle ore 15.