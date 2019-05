Diano Marina, al via il primo corso di formazione “Guardiani e conducenti per il trasporto di animali vivi”

Diano Marina. Il Gruppo Cinofilo Imperiese, con la collaborazione del Centro di Formazione Pastore di Imperia, promuove il primo corso di formazione “Guardiani e conducenti per il trasporto di animali vivi” in applicazione del Reg. Ce 1/2005 (protezione degli animali durante il trasporto).

La frequenza al corso e l’attestato finale consentiranno ai proprietari di diversi animali di richiedere alle Asl competente l’obbligatorio certificato di idoneità necessario per poterli trasportare sia in Italia che all’estero in tutta sicurezza e in conformità alle norme.

«L’iniziativa è patrocinata e sostenuta da Asl 1 Imperiese, dalla provincia di Imperia e dai Comuni di Imperia e Diano Marina – commentano i rappresentanti del gruppo Cinofilo – proprio per diffondere la cultura del benessere dell’animale durante il trasporto, oltre che le regole e le possibili sanzioni comminabili in caso di irregolarità».

L’obbligatorietà è estesa sia a chi trasporta per professione sia a chi trasporta animali in un certo numero per hobby, esposizioni, caccia o manifestazioni sportive. «Invitiamo tutti i proprietari di animali, non solo della provincia di Imperia ma anche delle altre Provincie limitrofe, ad approfittare dell’opportunità che il corso offre e a iscriversi,

vista la sua importanza e unicità. Cogliamo l’occasione per ringraziare la Asl 1 Imperiese, la Provincia di Imperia, il Comune di Imperia, l’ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), per il sostegno all’iniziativa.

Un particolare ringraziamento al Comune di Diano Marina, che ci ha offerto la possibilità di ospitare all’interno della Sala del Consiglio, i docenti veterinari dott. E. Pelazza e dott.ssa C. Tittarelli che ci hanno offerto la loro competente disponibilità per lo svolgimento delle lezioni» – conclude l’associazione di cinofili. Il corso si terrà nelle serate del 3, 4 e 5 giugno, il programma e la scheda di iscrizione sono già consultabili su Internet alla pagina https://www.centropastore.it/corsi-formazione/corsi-partenza/trasporto-animali-vivi.