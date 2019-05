Danzando all’aperto a Camporosso: il programma

Camporosso. Domenica 19 maggio si terrà Danzando all’aperto presso la tensostruttura all’aperti.

L’evento è organizzato da Balbosco d’ Oc. Alle 17 vi sarà uno stage di danze argentine che ha un programma adatto a tutti, anche ai super principianti.

Alle 18 vi sarà b allo con il *Trio Garrig*, gruppo francese con organetto, chitarra e violino nato nel 2012. Suonano musica tradizionale di tutta la zona occitana Francese e del Piemonte fino a lambire le musiche Argentine ed oltre. Formazione frizzante e coinvolgente

«Sulla strada principale di Camporosso, dopo aver superato la rotonda e il primo semaforo, dopo circa 200 metri sulla destra all’interno di una cancellata vedrete una tensostruttura ( tendone tipo circo bianco ). Siete arrivati!!!! – spiegano gli organizzatori – Per chi ha già partecipato ai nostri eventi nella bella grande sala al coperto con il parquet, quest’altro luogo si trova giusto poco più avanti!!! In caso di pioggia si ballerà ugualmente sotto il tendone.Vi aspettiamo numerosi per concludere con una bella festa la programmazione della stagione eventi Bal Bosco 2018/2019!».

Per ulteriori informazioni e sulle modalità di adesione contattare con messaggio privato Cristina Maselli o scrivere a balboscodoc@gmail.com