Il campione imbattuto di MMA, Bruno Danovaro, è al settimo cielo: “La retina è okay, posso tornare a combattere come piace a me. Ho impegnato il tempo nella lotta olimpica, nel judo, nel grappling, nel Bjj, ora finalmente posso tornare al combattimento totale, la mia natura”.



Danovaro che ha raggiunto i livelli di popolarità e di guadagni, come solo in America si può fare, dopo aver confermato la sua imbattibilità anche con avversari più pesanti, più giovani, ha traghettato il suo sport a livelli mai visti prima: sponsor, testimonial Sanremese calcio e Rugby Sanremo, Genoa calcio, testimonial sport pulito nelle scuole, licei e università. Senza contare le collaborazioni con comunità di recupero per tossicodipendenti, con il carcere minorile Beccaria e San Vittore, con il provveditorato agli studi e il comune di Milano. E’ attivo anche nella prevenzione alla violenza sulle donne con l’associazione “Giù le mani dalle donne”. Visita spesso i reparti di bambini malati terminali.

Adesso, è anche testimonial presso agenzia che porta i civili a rivivere sui carri armati le simulazioni militari, per far capire cosa si prova ad andare su questi mezzi e i drammi che hanno vissuto tanti giovani travolti dal mattatoio della guerra.