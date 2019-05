Dall’immensa voce della Mannoia a quella di Renga passando per la comicità di Pucci: gli show all’Ariston fino a dicembre

Sanremo. Dall’immensa Fiorella Mannoia in scena nel mese di ottobre al vibrante Francesco Renga a novembre passando per l’irresistibile Pucci dopo Ferragosto fino all’opera rock di “We will rock you” che a dicembre riproporrà i più grandi successi dei Queen. L’Ariston accompagnerà residenti e turisti alla fine dell’anno con un ricco calendario di appuntamenti, tra graditi ritorni musicali e danzanti che insieme alla risata regaleranno serate emozionanti.

Ecco il calendario presentato dai fratelli Walter e Carla Vacchino questa mattina, giorno del 56esimo compleanno dello storico teatro sanremese:

Venerdì 31 maggio alle 21.15 Human, il nuovo spettacolo di Francesco Tesei che propone uno sguardo alla sua arte da una prospettiva originale e quanto mai attuale.

Sabato 8 giugno alle 21.15 concerto con la band The Inspiration che presenta Abba Celebration, un live show che attraversa tutta la storia degli Abba dal 74′ al 82′, dal momento in cui vincono l’Eurovision Song Contest con la canzone ‘Waterloo’, fino all’ultimo album ‘The Visitors’.

Sabato 22 giugno alle 21.30, Uno Jazz & Blues presenta, in collaborazione con Unogas, il Comune di Sanremo e Sanremo ON, un grande spettacolo in occasione della Festa della Musica, uno show esilarante ed un grande concerto in una sola serata, Teo Teocoli – Tutto Teo e Patty Pravo – Red Tour. Presenta la serata Savino Zaba, conduttore televisivo, radiofonico e attore.

Giovedì 1° agosto alle 21.30 il Balletto di Milano porta sul palco lo spettacolo danzante La vie en rose & Bolero: non solo gioco di seduzione ma l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione inevitabile con la dinamiche coreografia di Adriana Mortelliti.

Venerdì 2 agosto alle 21.30 una serata all’insegna del divertimento per la nuova edizione di Comedy Ring, con Enrica Luparia, Maaimo Costa, Renato Liprandi, Mauro Tarantini, Massimo De Rosa e Gianpiero Perone.

Martedì 6 agosto alle 21.30 serata dedicata al tango con lo spettacolo Tango Fatal con la Tango Fatal Tango Company diretta da Guillermo Berzins.

Giovedì 8 agosto alle 21.30 l’Orchestra sinfonica di Sanremo offre un concerto dedicato alle più belle colonne sonore, “Cinecittà ammalia Hollywood”, con l’eccezionale direzione di Fabio Frizzi.

Martedì 13 agosto alle 21.30 torna la grande opera sul palco del Teatro Ariston con Madama Butterfly, opera in tre atti di Giacomo Puccini, organizzazione Ivan Marino.

Venerdì 16 agosto alle ore 21.30 torna, dopo il tutto esaurito dello scorso anno, Pucci con il nuovo spettacolo In…tolleranza 2.zero.

Martedì 20 agosto alle 21.30 sul palco il più imponente show rock/sinfonico mai portato in scena, Queen at the opera

Martedì 27 agosto alle ore 21.30 Omaggio a Morricone – Colonne sonore da Oscar. L’Orchestra Le Muse diretta dal Maestro Andrea Albertini presenta le più belle colonne sonore di Ennio Morricone . Vocalist Angelica Depaoli.

Venerdì 30 agosto alle ore 21.30 i Nomadi in concerto per il tour “Nomadi tutta la vita – 55 anni in concerto”.

Giovedì 5 settembre alle ore 21.30, dopo il successo del tour teatrale “Tour de Nocc”, il cantautore e scrittore Davide Van De Sfroos fa tappa a Sanremo con il suo “Van tour 2019”.

Dal 17 al 19 ottobre alle ore 21.00 torna l’appuntamento annuale con la Rassegna della Canzone d’Autore giunta alla 43a edizione.

Giovedì 24 ottobre alle ore 21.15 Fiorella Mannoia presenta il Personale Tour che presenta il nuovo album di inediti personale di prossima uscita.

Sabato 2 novembre alle ore 21.15 il Balletto di Milano porta sul palco la straordinaria versione coreografica di Cenerentola firmata da Giorgio Madia e ispirata alla celebre fiaba di Charles Perrauit.

Venerdì 8 novembre alle ore 21.15 Francesco Renga fa tappa all’Ariston con il tour per presentare il nuovo album di inediti “L’altra meta”.

Domenica 17 novembre alle 21.15 è la volta di Luca Argentero con lo show “E’ questa la vita che sognavo da bambino” per la regia di Edoardo Leo.

Mercoledì 26 novembre alle 21.15, dopo il successo della scorsa stagione, Teresa Mannino presenta lo spettacolo “Sento la terra girare”, ispirato alla sua amata Sicilia.

Giovedì 5 dicembre alle ore 21.15 tributo alla musica dei Pink Floyd con Atom Heart Mother

Venerdì 13, sabato 13 e domenica 14 dicembre alle 16.30 Le cirque world’s top performers, la compagnia formata dai migliori artisti del Nouveau Cirque e provenienti dal Cirque du Soleil, presenta uno show completamente nuovo e inedito, Tilt.

Sabato 21 dicembre alle ore 21.15 grande spettacolo con We will rock you, la rock opera con i successi dei Queen che propone il suo tour a Sanremo con un allestimento tutto nuovo.