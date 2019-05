Imperia. Anche dalla nostra provincia i pensionati dello SPI-CGIL di sono in partenza per Roma per la manifestazione unitaria di SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP di domani in piazza San Giovanni.

Ecco cosa dicono quelli della sigla sindacale: «Con la legge di stabilità il governo ha deciso di abbassare la rivalutazione delle pensioni per coloro che ricevono un assegno superiore a 1.539 euro. Di conseguenza è stata cancellata la rivalutazione più equa delle pensioni. prevista nell‘accordo governo-sindacati del settembre 2016. In questo modo il governo riduce la pensione a 5,5 milioni di pensionati per un totale di 3,5 miliardi di euro in tre anni. Si tratta di un vero e proprio taglio: i pensionati dovranno, quindi, restituire una parte della rivalutazione ricevuta da gennaio fino a marzo, a partire da giugno prossimo. Spi an e Uilp hanno chiesto al governo di non procedere al recupero. Questa rivendicazione è parte integrante della piattaforma unitaria che il sindacato dei pensionati ha messo in campo in questi mesi: no ai tagli, riduzione delle tasse. invecchiamento attivo, nuova legge per la non autosufficienza, diritto a curarsi».