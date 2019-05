Ventimiglia. Una promessa fatta al padre: trovare il modo di verificare il suo racconto e scrivere un libro, per ricordare e condividere una storia tanto incredibile quanto vera di amore, fratellanza e avventura. E’ questo che ha portato Gary Reiner, figlio degli ebrei tedeschi Kurt e Hennie Reiner, a venire a Ventimiglia con la propria famiglia per ripercorrere i passi compiuti dai propri genitori in fuga dalla Germania nazista e dalle persecuzioni antisemite.

E’ l’agosto del 1939 quando Kurt Reiner, dopo tre mesi di prigionia a Dachau, raggiunge Ventimiglia per un primo ‘sopralluogo’. Pensava di riuscire a scappare attraverso le montagne, ma qualcuno, a Ventimiglia, gli suggerì di non farlo: era pericoloso, voci dicevano che i francesi erano pronti a sparare dall’altra parte del versante.

«Un giorno, qui a Ventimiglia, mio padre sentì parlare di un uomo, un ebreo, gravemente ferito a una mano in un campo di concentramento. Voleva aiutarlo, ma non sapeva come fare. A quel punto qualcuno gli parlò di Ettore Bassi: un italiano che aveva un negozio di vestiti a Ventimiglia e che aiutava gli ebrei a scappare», racconta Gary Reiner, che la scorsa estate, a trent’anni da quella promessa fatta al padre, ha pubblicato il libro sulla sua vita: Counting on America.

«Con Ettore, mio padre trovò quell’uomo che era in una stanza di albergo a Ventimiglia – continua Gary – Insieme lo accompagnarono a cavallo in ospedale. Nacque così la loro amicizia». La sera stessa, Kurt e la moglie, che nel frattempo lo aveva raggiunto a Ventimiglia, con Ettore e la rispettiva consorte andarono a cena insieme per suggellare quello che diventerà un legame stretto tra le due famiglie. Un legame che sopravviverà al tempo, alla distanza e alla morte.

«Mio padre disse a Ettore che voleva fuggire dall’Italia, dove non poteva più stare, in quanto ebreo, per via delle leggi razziali promulgate da Mussolini – ricorda Gary – Fu così che Ettore, insieme a uno dei capi della polizia di Ventimiglia organizzò per lui la fuga in Francia». Kurt, che all’epoca aveva 25 anni, e la moglie Hennie, che ne aveva appena 19, furono accompagnati a Bordighera, presso la baia di Bagnabraghe: una piccola spiaggia da dove molti ebrei salparono clandestinamente verso la Francia.

Portati in spalla sulla barca da alcuni poliziotti, come racconta Gary, i due salparono a fine agosto del 1939. Il 1 settembre arrivarono ad Antibes, poi a Marsiglia. «Per pagarsi quel viaggio – dice Gary – mio padre vendette la sua macchina fotografica e in cambio ebbe due dollari. Altri diedero diamanti, gioielli, quello che avevano pur di scappare».

A Marsiglia, però, Kurt venne arrestato dalla polizia francese: «Mio padre aveva il passaporto tedesco e in Francia era considerato un nemico – racconta il figlio – Mia madre non venne arrestata perché donna. Invece mio padre venne portato, il 5 settembre 1939, al campo di prigionia di Aix les Milles e rimase lì per sei mesi».