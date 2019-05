Da Sanremo e Taggia “spedizione” per rapinare una donna nel centro di Alassio: arrestati 4 giovani

Alassio. Sono tutti residenti tra Sanremo e Taggia i 4 giovani (un ventenne arrestato e tre diciassettenni denunciati per tentata rapina aggravata) di origine marocchina responsabili del grave episodio avvenuto ieri nel tardo pomeriggio di ieri, verso le 18.30, nel centro di Alassio in via Diaz.

Il branco, ha infatti, ha aggredito una donna appena uscita dalla macchina che aveva parcheggiato. Volevano rubarle la borsa, ma la strenua resistenza della vittima ha fatto naufragare il loro proposito.

La segnalazione è arrivata alla Compagnia carabinieri di Alassio: immediatamente è stata allertata una pattuglia della Stazione carabinieri che nel giro di qualche minuto ha acciuffato tre dei quattro ragazzi responsabili dello scippo.

Il quarto uomo, complice del quartetto, che si era dileguato, è stato individuato del Nucleo operativo.

La donna ferita dopo il tentativo di scippo violento è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari avendo riportato delle ferite in testa.

Le indagini continuano per verificare se altri episodi delittuosi sono stati commessi con le stesse modalità.