Da Raf e Tozzi ad Arisa e Paola Turci, splende l’estate al Roof Garden del Casinò

Sanremo. Dopo il grande successo tributato a Nino Frassica ed Enrico Brignano, gli artisti che hanno aperto Ia stagione Eventi Vip 2019. l’esclusivo programma del Casino si é superato. Una serie di eventi imperdlbili allieteranno I’estate al Roof Garden del Casinò.Nomi prestigiosi, richiesti nei teatri di tutta Europa, un prezioso ventaglio di proposte per soddisfare la clientela e gli ospiti della casa da gioco. Sei date per sette personaggi in grado singolarmente di essere il momento clou delle migliori rassegne Vip.

il sipario si aprirà il 29 giugno cin Maurizio Battista che si raccontera in un live divertente e arguto. Il 27 luglio, invece, il Casino di Sanremo si unirá idealmente alI‘Europa per l’evento canoro dell’estate 2019 con il concerto di Raf Tozzi. attesissimo dai fans dei due artisti, un momento di grande musica, a cui si potra partecipare solo su invito.

Per il mese di agosto, come nella migliore tradizione, iI programma é denso di appuntamenti. Il 10 agosto sará Daniele Amoroso con la sua orchestra ad aprire i festeggiamenti di mezza estate. ll 14 agosto Arisa renderá indimenticabile la notte che anticipa il Ferragosto. ll giorno 17 si esibira Boombox Electra Live show. Dal 9 al 18, inoltre, tutte le serate saranno allietate dal piano bar. Per settembre si rinnova l’appuntamento con il concerto per salutare la stagione estiva, con la splendida voce di Paola Turci, che dedicherá al pubblico del Casino le canzoni piu intense del suo ultimo album “Viva da morire”.

Spettacoli che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che la Casa da Gioco riserva ai suoi clienti e ai suoi visitatori, mostrando sempre nuovi momenti di intrattenimento di qualità

”In linea con i nostri calendari eventi presentiamo Ia rosa di grandi personaggi del mondo delIo spettacolo, a sostegno dell’offerta d’intrattenimento per I’estate 2019, non solo della nostra azienda ma deIl’intera città – sottolineano il presidento Massimo Calvi e il consigliere Elvira Lombardi -. Ogni spettacolo é stato scelto e per soddisfare le aspettative della nostra clientele, e per aattirare l’interesse di nuovi visitatori, rafforzando l’immagine ricettiva del Casino e del comprensorio. Il nostro programma vuole essere una componente importante nell’ambito turistico sanremesese.

A completare il programma Vip, l’estate del Casibò vedrá anche gala enogastronomici firmati dal partner Elior. I menu, a tema, esalteranbo il rapporto tra i sapori del territorio e l’allure di una serata esclusiva. Previsto anche un appuntamento a sorpresa dedicato alla musica argentina.

Per seguire gli spettacoli al Roof Garden é prevista la formula cena più spettacolo a 110 euro (ore 21) oppure bicchiere più spettacolo a 40 euro (ore 22).