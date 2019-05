Sanremo. C’era Ian Ziering ieri in città. Per chi non lo conoscesse è l’attore 55enne americano che negli anni ’90 dello scorso secolo interpretava Steve Sanders nella serie televisiva “Beverly Hills 90210”.

Ma i cinefili più informati non possono scordarsi del suo ruolo da protagonista in ben sei film (tutti) della saga disaster-horror-monster-trash di “Sharknado”. Quello, per chi non lo sapesse, dove ci sono dei tornado che risucchiano centinaia di famelici squali, per poi scaraventarli su metropoli pullulanti di inermi cittadini, che generalmente fanno la fine dello spuntino.

E pensare che nel 1981 aveva esordito, insieme a Tom Cruise, in “Amore senza fine” di Franco Zeffirelli. Fatto sta che ieri era a pranzo dal ristorante “Napul’è” dove ha mangiato una caprese, prosciutto crudo e dei ravioli. Il tutto innaffiato da vino rosso.