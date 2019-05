Costa Azzurra in allarme per la zanzara tigre, Nizza si mobilita

Nizza. La città capoluogo della Costa Azzurra si mobilita contro la zanzara tigre. Secondo quanto riporta Nice-matin, è in atto una grande campagna municipale di prevenzione ed informazione per contrastare l’insetto.

Sono stati distribuiti anche volantini, repellenti e un kit educativo chiamato “The Mouskit”.Questo tipo di zanzara, infatti, non si limita solo a pungere, ma può trasmettere gravi malattie quali la dengue, la zika e la chikungunya. Per questi motivi è comprensibile come i cugini d’oltralpe siano letteralmente terrorizzati dalla zanzara tigre.

Questo è la ragione per cui, mentre gli abitanti della Costa Azzurra stanno già assistendo a un rapido ritorno delle zanzare, la città di Nizza sta lanciando un’importante campagna di informazione e prevenzione:“Demoustiquez vous”, che in italiano suona come “Dezanzarizzatevi”.