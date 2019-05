Sanremo. “Continua il progetto Uomo Aria Mare 2019 con le classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado “Italo Calvino” dell’I.C. Sanremo Centro Levante” spiega la Prof.ssa Daniela Bordoli.

“Prima delle vacanze di Pasqua gli alunni hanno sperimentato “Il Surf a scuola” grazie all’intervento di Silvia e Andrea, gestori del Cubo Tre Ponti di Sanremo. L’incontro è stato molto interessante ed emozionante, perché gli istruttori, oltre a parlare di Surf , hanno fatto sperimentare in palestra le principali tecniche, fino ad arrivare ad affrontare il passaggio sotto “la grande onda” (un grosso telone) che ha creato fin da subito grandissima emozione e forte divertimento nei ragazzi, stimolando il passaggio non solo correndo, ma anche, per i più abili e coraggiosi, con lo skateboard.

L’incontro si è concluso con alcune riflessioni sulle grandi tematiche del rispetto dell’ambiente e dell’inquinamento del mare; la tematica ha visto i ragazzi molto interessati e informati, già sensibilizzati sul tema da lezioni specifiche tenute dai docenti di lettere, scienze e tecnologia in particolare, ma desiderosi di essere parte attiva, per dare il loro apporto significativo. Quindi sono stati invitati a partecipare alla giornata di pulizia delle spiagge libere, organizzata quest’anno sabato 18 maggio, per la prima volta in tutti i comuni del Ponente Ligure, sono coinvolti infatti Cervo, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Imperia, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Camporosso, Ventimiglia. A Sanremo i punti di ritrovo saranno al Cubo Tre Ponti e Pian di Nave intorno alle ore 9 di sabato 18 maggio.

In questa settimana il progetto UAM prosegue con le attività di Canottaggio presso l’ASD Canottieri Sanremo. Sono stati programmati due incontri per classe per far conoscere e sperimentare le tecniche di remata e le caratteristiche di questo sport. Obiettivo principale del progetto Uomo Aria Mare è far conoscere ed far apprezzare ai giovani l’ambiente marino, convinti che il rispetto passi sempre dall’amore e dalla conoscenza.”