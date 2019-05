Consiglio comunale, la question time di Imperia al Centro

Imperia al Centro ha presentato la seguente question time per il consiglio di domani:

«Al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco di Imperia

Interrogazione breve ai sensi dell’art.71 del regolamento del Consiglio Comunale

Premesso:

– che in data 17/12/2015 il Consiglio Comunale aveva riconosciuto l’interesse pubblico del progetto di recupero e riutilizzo funzionale dell’area ex SAIRO;

– che tale intervento era stato inserito, come intervento privato collegato, nella richiesta di finanziamento dei fondi del Bando

Periferie Urbane;

– che al momento dell’insediamento dell’Amministrazione tale pratica, particolarmente complessa dal punto di vista urbanistico e paesaggistico, non aveva ancora completato il suo iter,

considerato

– che l’intervento in esame riveste importanza fondamentale per la città, riguardando la riqualificazione di una vasta area industriale in abbandono a pochi metri dal porto e dagli impianti sportivi;

– che da notizie di stampa risulta che codesta Amministrazione ha bloccato il progetto, al punto che la società Imperia Sviluppo ha dovuto ricorrere al TAR;

– che il Vice Sindaco ha dichiarato che l’Amministrazione “sta ragionando con la parte privata per una destinazione interamente

pubblica di quell’area”

si chiede

– come mai, se l’Amministrazione è in contatto con la parte privata, si sia arrivati al diniego dell’autorizzazione preventiva, ed

al ricorso al TAR;

– quale sia lo stato della pratica in oggetto e, più in generale, quali siano i progetti dell’amministrazione per la riqualificazione

della zona Sairo, sia per la parte pubblica che per quella privata».