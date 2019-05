Consiglio comunale a Molini di Triora: il pensiero del capogruppo di opposizione Antonio Mario Becciu

Molini di Triora. In merito al consiglio comunale svoltosi il 29 marzo che si basava fondamentalmente sul Bilancio di Previsione 2019 e Piano Finanziario TARI, il capogruppo di opposizione del comune Antonio Mario Becciu scrive:

«Come gruppo di opposizione siamo rimasti increduli nel vedere che i punti all’ordine del giorno fossero questi, ed abbiamo pertanto chiesto contezza del fatto che non si fosse approvato preventivamente quello Consuntivo 2018, del quale non abbiamo avuto ad oggi alcun riscontro. Non riusciamo a capire come si possa chiedere al Consiglio Comunale di discutere ed approvare le tariffe per l’anno in corso sulla base di un Bilancio di Previsione, senza aver potuto prendere visione né approvare il Bilancio Consuntivo dell’anno precedente.

A nostro avviso questo si contrappone al buonsenso ed alla diligenza del buon padre di famiglia, che dovrebbe essere il modus operandi dell’Amministrazione Comunale, soprattutto in una piccola realtà come la nostra. Tra l’altro, sempre basandosi sulla previsione di bilancio della TARI, in sede di questo Consiglio è stato approvato, dalla sola Maggioranza, il Piano Finanziario TARI che ha determinato l’aumento delle tariffe per l’anno in corso a danno dei contribuenti, come piccolo regalo dell’Amministrazione uscente, vanificando gli sforzi profusi dalla popolazione nella raccolta differenziata».