Consigliere per Biancheri relatore alla biblioteca civica, Forza Italia Sanremo non ci sta

Sanremo. Forza Italia Sanremo appresa la notizia attraverso i quotidiani on line che è stato concesso per la giornata del

15 maggio, presso la pubblica biblioteca civica “Corradi”, spazio per dar luogo ad una conferenza in qualità di relatore ad un candidato consigliere per la lista “Alberto Biancheri Sindaco”, ha provveduto ad inviare interrogazione urgente alla persona del Sindaco (n. prot.41084), affinché valuti l’opportunità che tale concessione in periodo elettorale compreso tra i 30 giorni antecedenti le consultazioni nel medesimo comune di Sanremo non violi quanto disposto dalla legge.

Ciò al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nonché l’applicazione dei regolamenti per i proseliti elettorali considerato che lo stesso evento, così come riportato dagli stessi quotidiani, è “nato da una personale iniziativa del candidato”, ed è stata invitata la cittadinanza.