Consegnati ai servizi sociali di Vallecrosia i barattoli sanitari dei Lions

Vallecrosia. La popolazione italiana sta diventando mediamente sempre più anziana, la Liguria in particolare è una regione dove l’età media è elevata anche perché molte persone anziane dalle regioni padane si trasferiscono nella vicina Liguria per ragioni climatiche. Molte cittadini ultrasettantenni vivono da soli.

I Lions Club italiani hanno sviluppato un progetto per tutelare a livello di dati sanitari fondamentali gli anziani soli nelle proprie abitazioni. Si tratta del barattolo dell’emergenza, come meglio descritto di seguito.

Martedì 21 maggio la Presidente del Lions Club Bordighera Otto Luoghi, Domenica Espugnato, a nome dei Lions, ne ha donato un primo quantitativo ai servizi sociali del Comune di Vallecrosia, ente che sarà tra i primi a sperimentarlo. Alla cerimonia di consegna erano presenti vari soci del Club e l’assessore comunale delegata ai servizi Sociali Marilena Piardi.

Il Comune di Vallecrosia, insieme ai Lions, aveva già illustrato alla cittadinanza l’utilità di questo semplice ed economico strumento di tutela sanitaria , fondamentale soprattutto per gli anziani che abitano da soli. Infatti questo semplice ma efficace “supporto dati sanitari” era stato presentato in un’assemblea pubblica, organizzata dal Comune di Vallecrosia, lo scorso 26 febbraio.

I primi barattoli dell’emergenza saranno consegnati agli anziani soli seguiti a vario titolo dall’ufficio Servizi Sociali, per poi estendere la consegna a tutti i cittadini ultrasettantenni che vivono da soli che a Vallecrosia sono oltre seicento.

Il Barattolo dell’Emergenza Lions: come funziona

Una nota di particolare importanza che preme qui sottolineare è che, tramite questo service, il Lions Club ha operato sul territorio in sinergia con altri enti ed associazioni (Croce Rossa Italiana, Amministrazioni Comunali, medici di base e ASL, Associazioni di volontariato) creando una rete di servizio di cui rimane comunque sempre il capofila.

In piena collaborazione con le istituzioni locali, si sviluppa un sistema semplice ed efficace di supporto nell’emergenza medica inizialmente a protezione delle fasce più deboli della popolazione in particolare anziani, disabili che vivono soli, malati cronici ma potenzialmente estensibile a tutti i residenti.

Il Barattolo dell’Emergenza Lions contiene una piccola scheda informativa redatta dal medico curante di base, con le comunicazioni più importanti per i primi soccorritori ed il personale medico dell’emergenza che dovrà poi assistere il soggetto , scheda immediatamente reperibile perché posizionata nel frigorifero di casa (ambiente quasi sempre disponibile e protetto da fuoco, esplosioni etc.). La scheda contiene note sulle principali patologie pregresse e croniche, i farmaci assunti e quelli abituali, i dosaggi degli stessi, le allergie, le persone di riferimento da chiamare ecc.

Sulla parte interna della porta di casa e sullo sportello del frigo vengono posti adesivi speciali (con logo Lions) che contrassegnano le famiglie aderenti al progetto. In maniera rapida, i soccorritori potranno cosi accedere a dati essenziali, specie in caso di persone ritrovate sole e non in grado di riferire su se stesse. Informati gli operatori del 112 e del Pronto Soccorso e tutte le Pubbliche Assistenze del territorio, il sistema è in fase di attuazione nel territorio nazionale.

Il costo del materiale (peraltro molto limitato, circa 1,00-1,20 €/barattolo) viene sostenuto dal Lions Club, mentre i Servizi Sociali dei Comuni, insieme alle direzioni dei Distretti Sociosanitari coinvolte, organizzano la campagna di informazione e la distribuzione dei barattoli.

Non ultimi, i medici di base operanti sul territorio, collaborano alla gestione del materiale per i loro pazienti e alla compilazione delle informazioni mediche presenti nella scheda. Le associazioni di volontariato che si occupano degli anziani (Auser, Filo d’Argento ecc) concorrono alla diffusione del progetto.

Il Barattolo dell’Emergenza dei Lions, molto vivace visivamente, con i colori e il logo associativo del Lions Club, entra nelle case dei nostri cittadini più fragili Come si può ben notare, un’idea molto semplice, non tecnologica, compresa facilmente da tutti, ma che, se ben gestita, potrebbe dare risultati interessanti per le fasce di persone più deboli che, in caso di bisogno, troverebbero in questo semplice barattolo, un valido aiuto.