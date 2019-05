Concluso il progetto “Amico di penna” tra le scuole elementari di Riva Ligure e San Giacomo

Riva Ligure. Nella piccola scuola di vallata di San Giacomo si riscopre il piacere del ritmo lento della corrispondenza.

Si è conclusa questa settimana l’attività biennale dal sapore antico: “Amico di penna“.

Si sono infatti incontrati, per la prima volta, gli alunni della classe quarta della scuola elementare Sandro Pertini di Riva Ligure e la sua omologa di San Giacomo che, per due anni, si sono scambiati lettere per conoscersi e diventare amici, il fitto epistolario ha permesso, oltre ad affinare le competenze della lingua italiana, di riscoprire un nuovo modo di fare amicizia in un mondo ormai più abituato a tweet e WhatsApp che a carta e penna.

Ieri finalmente gli amici di penna si sono incontrati e, con un picnic nel bel giardino della scuola di San Giacomo, hanno rinnovato la loro nascente amicizia che continuerà anche dopo la fine dell’anno scolastico.

«Un grazie a queste maestre “speciali” che sopperiscono alla povertà di mezzi con la loro proverbiale professionalità e amore per queste piccole e magiche scuole»