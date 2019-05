Come destinare il 5 per mille a favore di Prociv-Arci Liguria

Genova. I contribuenti che desiderano anche quest’anno possono optare per la destinazione del proprio 5 per mille a favore di Prociv-Arci Liguria, associazione di coordinamento regionale dei gruppi di Protezione Civile che operano sul territorio ligure, con un piccolo contributo si aiuta a crescere un’associazione che da anni è sempre stata presente sia sul territorio ligure che nazionale per portare aiuto ed assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

Per contribuire è sufficente che il contribuente firmi nell’apposito spazio riservato alle associazioni di volontariato ed inserisca il codice fiscale di Prociv-Arci Liguria 90058730103.

Con le risorse che saranno introitate sarà acquistata attrezzatura per potenziare e qualificare l’attività delle associazioni aderenti.

Si ringrazia fin d’ora i cittadini che accoglieranno questo appello di sostegno da parte di Prociv-Arci Liguria.