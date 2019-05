Sanremo. Michele Breccione, presidente territoriale CNA Imperia, insieme con Giacomo Mercurio, coordinatore regionale dei gestori delle SLA CNA Balneari, Cesare La Bozzetta, portavoce territoriale della CNA Balneari e moltissimi imprenditori balneari hanno incontrato ieri sera i candidati sindaco alle elezioni amministrative del comune di Sanremo Pezzini, Tommasini e Tubere, che hanno accolto l’invito presentato nei giorni scorsi sulle tematiche del turismo balneare.

Su stimolo e volontà degli associati, l’organizzazione di categoria ha promosso un incontro al fine di illustrare una sintesi delle esigenze che i titolari delle numerose imprese balneari sanremesi hanno espresso, di cui la Presidenza si è fatta portavoce: una opportunità di confronto necessario e atteso da parte degli imprenditori. Le istanze avanzate dalle imprese associate nel corso del partecipato incontro hanno animato il confronto tra i candidati ed i rappresentanti dell’associazione, che hanno richiesto un impegno concreto per:

– La promozione di itinerari di turismo sostenibile integrando percorsi pedonali e valorizzando la pista ciclabile in raccordo con i servizi pubblici; aree parcheggio adatte a decongestionare zone ad alta intensità di traffico

– L’istituzione di un tavolo di lavoro permanente tra la categoria e gli Uffici coinvolti nella gestione delle concessioni demaniali (Demanio, Edilizia privata, Tributi)

– Investimenti in migliorie ed interventi sui manufatti, adottando strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale che consentano la rigenerazione del patrimonio immobiliare anche nell’ottica del risparmio energetico e della riduzione dell’impatto ambientale

– Infrastrutture: miglioramento della rete fognaria e di raccolta delle acque bianche; intervento a supporto delle attività ancora prive di collegamento alla rete per l’approvvigionamento di gas metano

– L’utilizzo dei proventi degli affidamenti delle gestioni tecniche delle spiagge libere attrezzate in interventi di protezione degli arenili, protezione della costa, infrastrutture connesse al miglioramento della fruizione del mare

– La pianificazione e l’inserimento del piano delle opere pubbliche di interventi integrati, strutturali, complessi di protezione degli arenili e difesa della costa: ricerca di fonti di finanziamento regionali e comunitarie per effettuare investimenti duraturi e significativi

– Il sostegno degli imprenditori concessionari di beni incamerati, anche presso l’ANCI, affinché sia superata la loro penalizzazione a causa di un criterio di calcolo del valore del canone demaniale distorto dal cosiddetto «moltiplicatore OMI»

– Le spiagge libere attrezzate e l’affidamento della loro gestione: per criteri di selezione che perseguano l’interesse pubblico e il fine sociale di questo tipo di spiagge, preservando altresì il mantenimento di una condizione di equilibrio economico e finanziario delle imprese, senza distorsioni del mercato.

I candidati intervenuti hanno riconosciuto che le tematiche avanzate effettivamente corrispondano a criticità reali ed hanno dichiarato la propria personale disponibilità di collaborazione con l’associazione, per individuare le migliori soluzioni: la volontà dimostrata è stata formalizzata mediante la sottoscrizione di un “impegno di lavoro”, finalizzato ad affrontare le criticità emerse. “L’ascolto, il confronto e la presenza concreta, specie per chi vive e fa impresa e associazione, sono utilissimi per rinnovarsi e rimotivarsi.”, dichiara Michele Breccione, Presidente territoriale CNA Imperia. “Per questo riteniamo le elezioni a livello comunale una straordinaria occasione per osservare le dinamiche della comunità e per un’analisi dell’economia territoriale, dei problemi sociali, per riconoscere criticità, individuare soluzioni e delineare scenari, come abbiamo fatto questa sera. Rappresentatività e partecipazione motivano infatti ogni giorno CNA Imperia a svolgere il ruolo di interlocutore nei confronti degli enti preposti al governo del territorio, con la disponibilità a relazionarsi nell’ottica di assistere al meglio le imprese associate.” E conclude, “La Presidenza ringrazia i candidati che con grande disponibilità ed attenzione si sono resi disponibili all’ascolto delle istanze che abbiamo avanzato”.