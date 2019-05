Sanremo. Veicoli elettrici o ibridi, un trend in aumento: per questo CNA in collaborazione con Fortec, da anni partner per la formazione del settore automotive, ha programmato i nuovi corsi dedicati agli autoriparatori di qualificazione PES-PAV per veicoli elettrici e ibridi.

Si è concluso il percorso formativo organizzato per l’area di Ventimiglia e Bordighera, ma prenderà il via il prossimo 4 giugno quello rivolto agli autoriparatori della zona di Imperia. Il nuovo corso è organizzato presso la sede CNA di Imperia in piazza S. Francesco 7 (ex Palazzaccio), previsto per 16 ore suddivise in 5 moduli, ed osserverà il seguente calendario:

– Martedì 4 giugno ore 20-23

– Martedì 11 giugno ore 20-23

– Martedì 18 giugno ore 20-23

– Martedì 25 giugno ore 20-23

– Giovedì 27 giugno ore 19-23

I soggetti che operano riparazioni o manutenzioni su veicoli elettrici o ibridi sono infatti tenuti, secondo la CEI 11-27/2014 e CEI EN 50110/2014 (CEI 11-48), a essere nominati dal datore di lavoro come persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV) e devono ricevere un’adeguata formazione. Il corso “Qualificazione PES-PAV per veicoli elettrici e ibridi” mette in condizione i riparatori o manutentori di veicoli elettrici o ibridi di adempiere alle necessità di formazione derivanti dalla norma e di ottenere appunto tali qualifiche.

«L’autoriparatore che non si aggiorna rischia di uscire dal mercato – dichiara Rocco Cardoville, presidente territoriale dell’Unione Servizi alla comunità, che comprende il settore dell’autoriparazione – I veicoli a motore elettrico e ibrido sono già una realtà, ma sono in arrivo ulteriori innovazioni tecnologiche».

E conclude, «L’impegno della CNA Imperia è di formare gli autoriparatori del Terzo Millennio, con una chiara vocazione verso la mobilità sostenibile».

Per informazioni, contatta CNA Imperia ai seguenti recapiti: tel. 0184/500309 – segreteria@im.cna.it