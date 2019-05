Circolo Parasio, rinnovato il direttivo. Raineri: «Dimissioni? Non lascerò mai l’associazione»

Imperia. Rinnovato il Consiglio direttivo del Circolo Parasio. Il presidente Giacomo Raineri, rieletto, si presenterà, come preannunciato dimissionario dalla carica di presidente all’assemblea prevista per i primi di giugno.

«Abbiamo ridisegnato, in attesa di distribuire le cariche -dice Raineri – un direttivo giovane e dinamico a forti tinte femminili. Le mie dimissioni da presidente? Vedremo. Quello che è certo è che a prescindere dal mio ruolo da questa associazione che ho fondato insieme ad altri amici 5o anni fa non me ne andrò mai».

Tutti i nomi degli eletti: Giacomo Raineri, Piero Saglietto, Marco Revello, Simona Gazzano, Angelo Giri, Francesco Lotito, Claudio Luppi, Graziana Martini, Claudia Chiarchiaro, Sara Bruni, Giuseppe Roncallo, Carmela Di Cuonzo, Marilena Garibbo, Pietro Chersola, Angelo Lillo Capelli, Giuseppe Fiori.

Gabriele Borgna, Enzo Ferrari e Gianni De Moro compongono il Comitato scientifico.