Sanremo. Venerdì 24 maggio dalle 20 al Lido La Fontana di c.so Imperatrice 39 si svolgerà la Festa a 5 Stelle.

I pentastellati affermano: «E’ stata una campagna elettorale molto impegnativa ma che abbiamo affrontato con grande entusiasmo, coerenza, correttezza e presentando un programma chiaro e fattibile. Domani ci incontreremo per festeggiare insieme il grande lavoro svolto e guardare insieme al futuro. Come nello stile del M5S non organizzeremo grandi eventi dispendiosi ma un incontro nella massima semplicità gustando una pizza ‘alla romana’.

Alla festa saranno presenti: il deputato Simone Valente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta); la senatrice Elena Botto Membro della 11° commissione permanente (lavoro pubblico e previdenza sociale). Segretaria Commissione straordinaria per la tutela dei diritti umani; la nostra candidata Sindaco Paola Arrigoni e tutti i componenti della lista; i candidati alle Europee: Silvia Malivindi e Marco Mes e tutti gli attivisti che vorranno festeggiare con gioia insieme a noi. Occorre prenotarsi al più presto chiamando la sig.ra Barbara al cell. 3406715741».