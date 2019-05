Chiusanico. Sara De Meo è una ragazza di 21 anni, ex operatore del soccorso, molto legata a Torria data la sua adolescenza in paese. Sara coltiva da sempre una forte passione per la politica e in passato è già stata candidata nel ruolo di consigliere comunale alle recenti elezioni amministrative della città di Imperia.

Obiettivo della lista “Territorio e Tradizione” è rinnovare il comune di Chiusanico, da troppo tempo ostaggio di una classe dirigente vecchia e stantia.

Questi, in sintesi, i punti forti del programma elettorale:

– Promozione di politiche volte alla permanenza della popolazione sul territorio favorendo un adeguato sviluppo delle economie locali;

– Rifiuto ad aderire a qualsiasi tipo di programma riguardante l’accoglienza migranti;

– Ampliamento dell’offerta di iniziative a calendario (sagre ed eventi vari) mediante la collaborazione con associazioni di volontariato;

– Rifacimento ex novo del sito web del Comune rendendolo un punto di riferimento per abitanti e turisti;

– Maggiore attenzione alla manutenzione della strada Provinciale (asfalto, segnaletica, prevenzione) e miglioramento dell’illuminazione pubblica, anche in funzione della sicurezza del territorio;

-Energie rinnovabili e connettività: installazione di impianti fotovoltaici nelle strutture comunali e copertura di alcune aree pubbliche con rete Wi-Fi gratuita;

Candidato sindaco:

Sara De Meo

Candidati consiglieri:

Matteo Diana

Francesco De Meo

Alessio Di Benedetto

Salvatore Milone

Giancarlo Casella

Giuseppina Liparoti

Daniele Chirico