Cessione Imperia calcio, c’è la richiesta della società a Lorenzo Anas Riachi: titolo sportivo valutato 120mila euro

Imperia. E’ arrivata via mail l’offerta della società di piazza d’Armi per la cessione delle quote societarie all’imprenditore italo-libanese Lorenzo Anas Riachi di cui fa parte l’ex stella neroazzurra Roberto Iannolo.

Il titolo sportivo è valutato da Fabrizio Gramondo & C. 120mila euro: 40 mila da versare subito, 40 al primo luglio e 40 al momento del passaggio definitivo che dovrebbe avvenire a fine 2019, una volta separato a livello amministrativo e burocratico il destino della parte sportiva da quello immobiliare che riguarda gli impianti dei Piani.

La richiesta, dunque, complessivamente si aggira sui 400mila euro come anticipato da Riviera24

E pare proprio l’affitto delle strutture 296 mila euro da spalmare in più anni il nodo più difficile da superare.

Ora si attende la contro offerta di Riachi.