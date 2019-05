Cessione Imperia calcio, Roby Iannolo: «Non vedo la predisposizione a chiudere. Le formalità? Dopo aver visto i libri contabili»

Imperia. Si anima la trattativa per la cessione dell’Imperia calcio.

A proposito del “giallo” della mail, Roberto Iannolo l’ex stella neroazzurra che insieme all’imprenditore italo libanese Lorenzo Anas Riachi intende rilevare il pacchetto societario precisa: «Abbiamo mandato la nostra offerta che non è poca cosa cosa, in tutto, 245 mila euro, alla mail privata di Gramondo perché la sua proposta di vendita, a 400mila, ci è arrivata allo stesso modo. La trattativa è appena abbozzata. Solo dopo che avremo visto i libri contabili e ci saremo accertati della reale situazione finanziaria passeremo alle formalità con la nomina di professionisti di nostra fiducia. Finora siamo andati alla cieca. Non vedo, comunque, la predisposizione da parte della società a chiudere l’affare».