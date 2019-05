Cessione Imperia calcio, Riachi: «Nuova offerta in arrivo, le prossime ore saranno decisive»

Imperia. A proposito delle notizie diffuse nelle ultime ore su alcuni blog locali secondo le quali il presidente dell’Imperia Fabrizio Gramondo avrebbe chiuso o starebbe per farlo le porte all’ingresso in società di nuovi capitali, l’imprenditore italo-libanese Lorenzo Anas Riachi, controbatte: «La trattativa non è affatto chiusa. In arrivo c’è una nuova offerta. Le prossime ore saranno decisive».

I rapporti tra le parti avevano subito una brusca frenata dopo che la triade proprietaria del sodalizio di piazza d’Armi formata da Gramondo, Daniele Ciccione, capogruppo consiliare di una delle formazioni che sostengono la maggioranza del sindaco Claudio Scajola e da Fabio Ramoino aveva avanzato una proposta di 400mila euro (escludendo l’affitto dell’impiantistica sportiva di Piani) a fronte di una offerta di 275mila comprensiva degli affitti per 6 anni.

Riachi presentato alla città dall’ex stella neroazzurra Roberto Iannolo, dunque, non molla la presa e non abbandona l’idea di poter (se gli sarà permesso) investire nel calcio imperiese.

I tifosi, dopo anni di amarezze, sognano di poter rivedere al “Ciccione” il calcio che conta.