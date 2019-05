Cessione Imperia calcio, Gramondo risponde a Riachi: «Ci inoltri una manifestazione di interesse formale»

Imperia. Non si è fatta attendere la replica del presidente dell’Imperia calcio Fabrizio Gramondo alle esternazioni di Lorenzo Anas Riachi, l’imprenditore italo-libanese interessato all’acquisto del club.

Gramondo chiarisce: «Confermo la nostra volontà di cedere la società al netto dei debiti. Le strutture sportive non rientrano nella trattativa e rimangono in ogni caso a noi. Chiediamo solo che Riachi e Roberto Iannolo ci inoltrino una manifestazione formale di interesse corredata dalla delega di un referente che abbia le credenziali a trattare. Poi ci penseranno gli advisor per il clossing che non può avvenire prima dei prossimi mesi. Discorso diverso la gestione che Riachi e Iannolo si possono assumere anche subito, noi non abbiamo niente in contrario».

«Infine . -conclude l’attuale numero uno di piazza d’Armi – in questa vicenda c’è un convitato di pietra che è il Comune, essendo il “Ciccione” un impianto comunale».