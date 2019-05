Cessione Imperia calcio, arriva la controfferta di Anas Riachi: parti distanti

Imperia. Settantacinque mila euro da versare in una unica soluzione e 2.500 euro al mese per 6 anni per l’affitto dei campi di Piani: è la controfferta di Lorenzo Anas Riachi (foto) il giovane imprenditore italo-libanese che intende rilevare la società di piazza D’Armi insieme all’ex stella neroazzurra Roberto Iannolo.

La “triade” dirigenziale formata dal presidente Fabrizio Gramondo, Daniele Ciccione e Fabio Ramoino, invece, non più tardi di sabato scorso ha inoltrato una proposta di 120 mila euro per il titolo sportivo (in tre rate da luglio a novembre) e di ulteriori 296 mila euro, cifra che non comprenderebbe, però, l’affitto delle strutture sportive.

Una richiesta, dunque, che si aggira sui 400mila euro.

«Non faccio polemiche -dice Riachi – però non mi aspettavo una richiesta simile per una squadra di Eccellenza. L’offerta che abbiamo fatto noi a mio parere rispecchia il valore effettivo della società. Mi auguro che la trattativa andare in porto. Ho grandi progetti sia per il calcio che per la città».

La parti, dunque, rimangono distanti.