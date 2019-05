Cervo, lectio magistralis di Stefano Petrocchi sul premio Strega

Cervo. Lunedì 6 maggio alle 17 a Palazzo Viale Stefano Petrocchi – direttore della Fondazione Bellonci di Roma – terrà una lectio magistralis dal titolo “Strega. Un premio che nessuno ha ancora immaginato”.

L’incontro arricchisce la rassegna Cervo in blu…d’inchiostro. L’incontro è aperto a tutti e rivolto sia a docenti di ogni ordine e grado, che a coloro che amano la lettura e la scrittura. Non è necessario essersi iscritti sulla piattaforma Sofia. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione, anche a eventuali studenti.

Prossimo incontro sabato 18 maggio (ore 17/19.30): intervento di Elisabetta Dami, scrittrice, autrice di libri per ragazzi, nota per essere la creatrice del personaggio Geronimo Stilton. Propone un corso di formazione di scrittura creativa: “Scrivere che passione!”. “Vi rivelo tutti i miei segreti per scrivere per ragazzi!”. Dialoga con l’autrice la prof.ssa Daniela Lauria del Liceo Amoretti di Imperia.