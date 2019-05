Castelvittorio, il cordoglio dell’amministrazione per la morte del maestro Marino Alberti

Castelvittorio. Il Sindaco l’amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio e vicinanza ai famigliari per la perdita del maestro Marino Alberti già alla guida della banda musicale e vicesindaco del comune di Castelvittorio.

«Marino ha rappresentato per anni un’autentica istituzione per il paese, insegnando con dedizione e competenza “musica” a diverse generazioni di giovani castelluzzi. Il sindaco ne ricorda altresì l’impegno per la comunità di Castelvittorio anche attraverso la partecipazione all’amministrazione pubblica»