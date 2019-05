Caso preside di Imperia arrestata, discusso il ricorso al tribunale del Riesame

Genova. Si è svolta stamani, davanti al tribunale del Riesame di Genova, la discussione del ricorso presentato dalla Procura di Imperia contro la mancata applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del gip Massimiliano Rainieri, nei confronti di Anna Rita Zappulla: la preside dell’Istituto Ipsia Marconi di Imperia e del Colombo di Sanremo, arrestata la sera del 23 aprile scorso con l’accusa di peculato dai carabinieri a Ventimiglia, mentre insieme al marito, sulla Toyota Corolla di proprietà della scuola rincasava con le borse della spesa.

Il giudice genovese si è riservato di decidere. Il ricorso riguarda unicamente la misura cautelare e non anche la mancata convalida dell’arresto, da parte del gip di Imperia (che aveva anche derubricato a peculato d’uso l’accusa nei confronti della Zappulla): in questo caso, infatti, il ricorso avrebbe dovuto essere presentato in Cassazione.

La preside è difesa dall’avvocato Andrea Rovere.