Caso dell’insegnante sospesa, la solidarietà degli insegnanti del liceo Vieusseux a Imperia

Imperia. Gli insegnanti del liceo Vieusseux hanno redatto un documento per esprimere solidarietà nei confronti della collega di Palermo sospesa dall’insegnamento.

«In merito ai fatti occorsi recentemente presso l’istituto tecnico di Palermo, che hanno avuto per conseguenza la sospensione della nostra collega prof.ssa Dell’Aria, crediamo che la scuola sia un luogo che debba insegnare il rispetto dei valori costituzionali e fra questi, in modo particolare, quelli espressi nell’articolo 21 («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione – fanno sapere gli insegnanti – La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.») e nell’articolo 3 (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (…) senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”).

Crediamo che la scuola sia una comunità educante, basata sul confronto e sul dialogo, in cui opinioni anche contrapposte possano essere discusse e argomentate, contribuendo così alla formazione di un pensiero critico e alla crescita personale di chi la frequenta. Aggiungiamo anzi che il dialogo e il confronto costruttivo fra posizioni diverse dovrebbe essere il fondamento di tutta la vita civile.

Crediamo nell’importanza delle competenze di cittadinanza (recentemente introdotte anche nel colloquio dell’Esame di Stato) e, a meno di non volerle confinare nell’astrattezza burocratica di una semplice indicazione ministeriale, riteniamo che la scuola abbia il diritto-dovere di occuparsi di questioni riguardanti l’attualità, la vita sociale e politica del nostro Paese; argomenti su cui peraltro, giornalmente, i nostri alunni ci sollecitano, perché desiderosi di diventare cittadini consapevoli.

Per questi motivi, esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti della collega di Palermo sospesa dall’insegnamento e ci auguriamo che possa al più presto tornare a fare il suo lavoro (uno dei più belli e dei più difficili) assieme ai suoi studenti».

Il documento è firmato da:

Il documento è firmato da:

Prof.ssa Fabrizia Gallo, bibliotecaria presso il Liceo "Vieusseux" di Imperia

