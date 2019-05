Casinò di Sanremo, trend in crescita anche per l’inizio del secondo trimestre del 2019

Sanremo. Si apre all’insegna del poker internazionale l’inizio del secondo quadrimestre del 2019. Un incipit più che soddisfacente per i buoni risultati in termini di incassi e per l’affluenza di players che stanno partecipando alla grande settimana di poker, creata dal Casinò di Sanremo in collaborazione con Texapoker. L’attesa della

vigilia è stata rispettata e un flusso continuo di pokeristi sta costituendo, giorno dopo giorno, un field d’eccezione, che si misurerà nella nuovissima Sala De Santis e nelle sale “Privata” e “Privatissima”.

E’ il grande poker che ritorna per l’Italian Poker Open, appuntamento di quelli imperdibili per gli appassionati: la possibilità, con un buy in di 500+50 euro, di poter partecipare ad una competizione che mette in palio un milione di euro garantito. Al termine delle iscrizioni di venerdì 3 maggio si confida di raggiungere e superare il numero record di 2.500 iscrizioni.

«Diamo il benvenuto ai tanti players che hanno raggiunto e stanno raggiungendo il Casinò di Sanremo per partecipare all’importante evento – afferma il presidente di Casinò Spa Massimo Calvi – Siamo soddisfatti di vedere la nostra Poker Room e le nostre sale gremite da tanti giocatori, segno che abbiamo scelto un evento di richiamo e di forte interesse. L’importanza della manifestazione conferma il nostro ruolo di leader del poker sul territorio nazionale e di punto di riferimento anche nei circuiti internazionali».

L’incasso dei primi quattro mesi dell’anno totalizza € 14,73 milioni con un incremento percentuale del 2,54%. Il mese di aprile si chiude a quota € 3,80 milioni, risultato che conferma l’introito dello stesso mese del 2018. Un leggero decremento per i giochi tradizionali (-3,16%) e una conferma del risultato 2018 per le Slot Machines (-0,33%). Le diverse tipologie di gioco, con fasi alterne, sono state interessate da una buona redditività.

Nei giochi tradizionali, nel primo quadrimestre, (che registra un incremento percentuale degli introiti del 2,82%), si evidenzia la buona prestazione della roulette francese che conferma il gradimento di molti appassionati, posizionandosi intorno al 21,37% di crescita percentuale. La Fair Roulette fa registrare un +7,07% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Il gioco elettromeccanico continua ad essere uno dei punti di forza aziendale. La crescita annuali rispetto al precedente anno è del 2,46%. L’incremento scaturisce dalla ormai consolidato brand delle sale slot, che sanno offrire modelli esclusivi per tecnologia, intrattenimento, coinvolgimento e trasparenza. Questo grazie ad un continuo raffronto con le novità del mondo e la capacità di continua innovazione un know how che porta nelle sale sanremesi gli stessi modelli dei più grandi casinò internazionali.

A questo si aggiunge la fama di Casinò fortunato per i suoi visitatori. Anche ad aprile, infatti, non sono mancati i

super Jackpot. Ne sono stati centrati 33 del valore superiore a € 4.999 per complessivi €357.000. Il prossimo appuntamento per gli eventi VIP sarà con Enrico Brignano l’11 maggio nel Teatro dell’Opera: l’evento è da giorni “overbooking” e questo testimonia l’apprezzamento del pubblico e dei clienti del Casinò.

Gli amministratori così analizzano così il primo quadrimestre dell’anno: «Casinò Spa si conferma mese dopo mese come una realtà imprenditoriale sana, grazie ad una mirata politica dell’accoglienza e dell’intrattenimento. Questo ci ha permesso di fruire positivamente del favorevole momento turistico, incrementando ulteriormente le presenze

nelle nostre sale. Ne hanno beneficiato tutte le tipologie di gioco: sia quelli tradizionali, dove abbiamo assistito al ritorno di tanti appassionati della roulette francese e americana, sia alle slot machines, sempre premiate dai flussi turistici cittadini.

Abbiamo approvato, a fine aprile il bilancio d’esercizio 2018 con un utile di € 879.000 dopo gli aver eseguito alcuni prudenti accantonamenti. Si tratta di un risultato ancora una volta frutto di attente analisi dei costi e degli investimenti, rapportati alla produttività. E’ il terzo esercizio concluso positivamente sotto il nostro mandato, che conferma ulteriormente la solidità economico-finanziaria dell’azienda, oggi proiettata verso sempre nuovi traguardi.

Una proficua situazione che fa guardare con ottimismo verso il breve e medio periodo.

Ringraziamo tutta la squadra Casinò per l’impegno profuso che ci ha permesso di centrare il risultato e, per il loro consueto, determinante sostegno, il Comune e il sindaco Alberto Biancheri, che con la loro vicinanza hanno sempre supportato gli sforzi volti a consolidare la solidità aziendale. Questo ci permetterà di affrontare con maggiore consapevolezza quelle scelte strategiche ineludibili per fronteggiare le dinamiche del mercato del gaming, che è sempre in rapida e continua evoluzione.

Ringraziamo, infine, il direttore generale, Giancarlo Prestinoni – che dopo quattro anni ha concluso il suo incarico – per l’impegno profuso e il determinante contributo fornito per il perseguimento degli obiettivi che ci eravamo prefissati».