Carige, Benveduti ringrazia il vicepremier Salvini per l’impegno preso

Genova. «Lo Stato, soprattutto in certe fasi congiunturali, deve essere attore nello scenario economico, certamente in modo efficiente ed efficace ma sempre con una funzione di ribilanciare situazioni che, se lasciate alle pure dinamiche di mercato, non potrebbero trovare soluzioni. Apprezziamo molto le parole odierne spese dal vicepremier Matteo Salvini circa la possibilità, in caso di effettiva necessità, di un risolutivo intervento pubblico per mettere in definitiva sicurezza Carige, banca importantissima per il nostro territorio». Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti interviene in merito all’impegno preso dal vicepremier Matteo Salvini nei riguardi di Banca Carige.

«Apprezziamo le parole – continua Benveduti – ancora di più dopo le notizie, apprese da autorevoli organi di stampa, circa presunte indicazioni di Reuters, che citando quattro fonti rimaste anonime, segnalava come Bce ipotizzasse per la banca scenari per noi assolutamente inaccettabili. Crediamo che sia l’ora di cambiare anche queste dinamiche a livello europeo, per le quali, tra voci anonime, avvertimenti trasversali e diktat unilaterali, a farne le spese alla fine siano sempre i cittadini e le imprese italiane».