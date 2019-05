Carceri di Imperia e Sanremo «A tappo», il grido d’allarme di Uil Penitenziari

Genova.«Dato rilevato intorno alle 10 di stamani circa, il carcere di Imperia vanta quasi il doppio dei detenuti, con 105 presenze su una capienza massima regolamentare di 68 detenuti, l’Istituto non ha più un posto disponibile ed eventuali nuovi arrivi saranno dirottati presso il carcere di Sanremo, ugualmente a tappo e in crisi, con 290 detenuti presenti su una capienza regolamentare di 228».

A dichiararlo è Fabio Pagani, Segretario Regionale Uil Penitenziari della Liguria, che aggiunge: «Non ci resta che appellarci al prefetto di Imperia Intini e a un suo immediato intervento, non è possibile – commenta il sindacalista della UIL – che il personale di Polizia Penitenziaria di Imperia resti abbandonato. Si spera che in primis l’Amministrazione Penitenziaria, che non sembra preoccuparsi minimamente del problema, abbia compreso chiaramente la pericolosità e i forti rischi per l’istituto , soprattutto in termini di sicurezza, perché a rischio è la sicurezza sociale – afferma Pagani – è giunto il momento che le istituzioni si attivino assumendosi per competenza le responsabilità , prima che sia troppo tardi. Purtroppo – conclude Pagani – in queste condizioni é a rischio la sicurezza dell’istituto e della stessa città».