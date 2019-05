«Carcere e castrazione chimica per pedofili e stupratori», la Lega lancia la raccolta firme in provincia di Imperia

Imperia. “Anche in provincia di Imperia sabato 4 e domenica 5 sarà possibile firmare la proposta di legge della Lega, all’interno della quale vengono proposti carcere e castrazione chimica per chiunque si macchi di reati come stupro e pedofilia”. Queste le parole del commissario provinciale e presidente del consiglio regionale ligure Alessandro Piana.

La Segreteria Provinciale pertanto – in collaborazione con le singole sezioni locali del Partito – questo fine settimana metterà in atto la raccolta firme in questione anche nei territori della Sezione di Ventimiglia (9.00-12.30 sabato e domenica, in via della Repubblica-Ventimiglia), della Sezione Val Nervia-Val Verbone (9.00-13.00 domenica, parcheggio del Maxisconto di via Braie 297-Camporosso), della Sezione di Bordighera (14.30-17.30 sabato, in via Vittorio Emanuele-Bordighera), della Sezione di Sanremo (9.00-12.30 sabato e domenica itinerante in corso Matteotti e presso il Point della Lega di via Roma 46/48-Sanremo), della Sezione di Arma di Taggia (9.30-12.00 sabato, in piazza Eroi taggesi-Taggia) e della Sezione di Imperia (8.30-12.30 sabato, in via San Giovanni-Imperia).

In caso di maltempo si consiglia di consultare le pagine Facebook delle varie sezioni locali per ulteriori aggiornamenti.