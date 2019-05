Camporosso, nonna si ribalta con l’auto. Ferito il nipotino

Camporosso. Un bambino di circa 10 anni è rimasto lievemente ferito in un incidente avvenuto stamani in una curva di via San Rocco al confine tra Vallecrosia e Camporosso Mare, nei pressi delle scuole elementari. Il ragazzino era seduto nel sedile posteriore dell’auto, una Opel Agila, guidata dalla nonna. Quest’ultima ha perso il controllo della vettura, salendo sul marciapiede. L’auto si è poi ribaltata su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, la polizia locale e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, che ha soccorso il bambino, accompagnandolo in pronto soccorso a Sanremo per accertamenti. Illesa la nonna.

[Foto Facebook]