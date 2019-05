Camporosso. Uomo alla guida di una Fiat Punto nella mattinata di oggi immettendosi da una stradina laterale su via Braie a Camporosso, ha centrato in pieno uno scooterista in sella a un Pegeuot Tweet che stava sopraggiungendo in direzione mare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ventimiglia per il rilievo sull’incidente, mentre il ferito è stato soccorso dalla Croce Azzurra di Vallecrosia.