Imperia. L’Associazione Ippocedro ringrazia immensamente l’‘Inter Club Imperia 22 maggio’ per la generosa donazione. Un altro importante passo avanti verso il sogno: costruire un campo da calcio a Borgo d’Oneglia.

«E nel dirvi ‘grazie’ possiamo veramente sottolineare che ‘il calcio unisce’, oltre ogni ruolo, ogni maglia e colore. Era il pensiero di Luciano che del pallone era innamorato ed Associazione Ippocedro ed Inter Club Imperia lo hanno ribadito con la splendida serata all’Isituto Alberghiero di Arma di Taggia.

Gli imperiesi ed i tifosi hanno dimostrato ancora una volta di avere un cuore grande che ci permetterà di continuare a inseguire il sogno di Luciano ed il nostro: quel campo da calcio a Borgo che farà felici tanti bambini e sportivi del paese e della vallata.

E’ stato un bellissimo momento anche per conoscerci e promuovere tutte le attività della Associazione Ippocedro: siamo sicuri che al prossimo Torneo ‘Il Cuore in campo’ accoglieremo una squadra in più sul terreno di gioco» – fa sapere l’Associzione Ippocedro.

(Nella foto, i leggendari giocatori dell’Inter Mario Corso e Nicola Berti con le maglie del torno estivo CIC organizzato da Associazione Ippocedro)