Campionato regionale serie C, Volley Genova supera la Maurina Strescino

Imperia. Sono le padrone di casa, formazione posizionata al 7^ posto della classifica provvisoria a portarsi a casa i tre punti.

Prime due frazioni di gioco vinte nettamente dalle genovesi. (25/15-25/11) Nel terzo set la reazione delle bianco-azzurre che accorciano le distanze. (25/19) Molto combattuto il quarto set, che solamente nelle battute finali vede la supremazia delle bianco-rosse crociate. (25/20)

Sabato 11 maggio ultima gara di campionato con inizio alle 21 e non alle 18. Giordano e compagne saluteranno i propri sostenitori nell’impianto di Zona San Lazzaro ospitando il Volare Volley Arenzano, formazione in piena corsa per agganciare l’ultimo posto disponibile dei play off.

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C

25^ Giornata (12^ di Ritorno) 04/05/19

Volley Genova VGP – Maurina Strescino IM 3 – 1 (25/15-25/11-19/25-25/20)