Campagna elettorale, M5s Imperia: «Intensificare i controlli e le verifiche del rispetto delle regole»

Imperia. «Ieri mattina ho partecipato all’incontro provinciale convocato dalla prefettura e rivolto a tutte le forze politiche coinvolte nella campagna elettorale finalizzato a precisare le regole del corretto svolgimento della competizione elettorale e condividerne il rispetto. Oltre al M5s e ai rappresentanti delle forze dell’ordine erano presenti pochi altri rappresentanti dei partiti che hanno sostanzialmente disertato in massa un importante incontro istituzionale» – fa sapere Maria Nella Ponte del M5s Imperia.

Il M5s condivide la finalità dell’incontro e l’importanza del corretto svolgimento della competizione elettorale per la tutela della democrazia: «Ho fatto presente che molte furono le irregolarità segnalate dal M5s durante la campagna elettorale per le amministrative del 2018 per citarne alcune nei point elettorali troneggiavano insegne, manifesti, televisori e diffusione audio di propaganda elettorale, tutte illegittime e le auto tappezzate di pubblicità elettorale parcheggiate in divieto nei punti strategici e più visibili della città.

Il comandante della polizia municipale ha confermato che a seguito delle irregolarità segnalate dal M5s vennero eseguiti i controlli ed elevate sanzioni. Pertanto ho chiesto che oltre all’attività conseguente alle segnalazioni di irregolarità, vengano intensificati i controlli e le verifiche del rispetto delle regole affinché l’incontro e la sottoscrizione del verbale di accordo non diventi una vacua formalità».