Calcio, l’Argentina fallisce il salto di categoria

FINALE PLAYOFF: A.Argentina – Andora 0-1

10′ Mangone (Andora)

A.ARGENTINA: 1.Amoretti, 2.Volpone, 3.Oliveira, 4.Eulogio (A 50’)(dal 73’ 16.Izetta), 5.De Mare (A 81’), 6.Quaglia (c), 7.Malouki, 8.Mbaye (dal 57’ 14.Romanelli), 9.Vecchiotti (dal 70’ Cariello), 10.Miatto (A 27’), 11.Franzone (dal 60’ 15.Siberie). A disp: 12.Migliano, 13.Guiderdone, 17.Muratore, 19.Soscara, 20.Costantini. All: Pesante

A.C.ANDORA: 1.Duberti, 2.Tamborino, 3.Scalmato, 4.Carattini (A 23’)(dal 37’ 18.Pulaj), 5.Di Salvo, 6.Purita, 7.Spinelli, 8.Bianco, 9.Mangone, 10.Proglio (A 43’), 11.Bogliolo (c). A disp: 12.Loiacono, 13.Ruggiero, 14.Ardizzone, 15.Kapllani, 16.Zinghini, 17.Ghazali, 19.Aramini, 20.Gervasoni. All: Ghigliazza

DIRETTORE DI GARA: sig. Maurizio Iovinelli (Savona)

L’Argentina fallisce il salto di categoria e, sconfitta nella finale playoff dall’Andora, getta al vento il sogno promozione. La partita ha subito preso la via favorevole agli ospiti quando, al 10′ del primo tempo, Mangone ha portato in vantaggio i suoi. Nella ripresa a nulla è valso il forcing rossonero per espugnare il fortino ospite. Da segnalare il rigore, concesso per fallo su Siberie, battuto da Cariello e che Duberti ha abilmente intercettato e deviato sul palo.

LE DICHIARAZIONI

Pesante: “Complimenti all’Andora. Sono stati più bravi e hanno vinto. Ringrazio la squadra e la società per i mesi trascorsi insieme”.