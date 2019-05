Calcio, fine settimana da ricordare per le giovanili della Sanremese

Sanremo. Weekend da ricordare per le giovanili della Sanremese che nei giorni scorsi si sono imposte in due differenti tornei, ben figurando anche in altre competizioni.

Partiamo dagli Esordienti 2006, autori di una strepitosa vittoria al torneo di Cairo Montenotte. Nella prima giornata disputata sabato 25, la squadra allenata da Fabio Coccoluto ha chiuso al primo posto del girone di qualificazione, grazie alle tre vittorie su Monregale, Vicus 2010 e Legino e al pareggio contro il Bogliasco. Il giorno successivo, i biancazzurri hanno regolato di misura i torinesi del Lucento in semifinale (1-0), per poi firmare la grande impresa nella finalissima.

Contro il forte Savona, che si era imposto al Memorial Christian Dal Monte, la Sanremese si è presa la rivincita, imponendosi ai calci di rigore dopo che i tempo regolamentari si erano chiuso sullo 0-0. Oltre al trionfo nel torneo, i biancazzurri hanno portato a casa anche diversi riconoscimenti individuali, con Coccoluto (miglior allenatore), Belgrano (miglior portiere), Lodovici (miglior attaccante) e Condoluci e Anfossi, inseriti nella squadra-tipo della competizione. Il giorno precedente, a Taggia, era giunto un altro successo per gli Esordienti della Sanremese, in questo caso la leva 2007 guidata da Perilli e Bregliano. Nel mini-campionato in cui erano state inserite tutte le partecipanti, i biancazzurri si classificavano primi, uscendo imbattuti e senza subire neppure una rete. Una prestazione di buon auspicio in vista del 1° Trofeo Riviera Recuperi che si disputerà a Sanremo domenica 2 giugno.

Prestazione eccellente anche per il Pulcini 2010, guidati da Tiziano Brizio, quarti classificati al torneo di Drap (Francia), in cui erano impegnate ben 16 squadre. Inseriti in un girone ostico, i biancazzurri hanno debuttato con il botto superando il Nizza per 1-0. L’avventura si è fermata solamente in semifinale, dove la Sanremese è stata sconfitta ai rigori da La Trinité, prima di venire piegata nella finale di consolazione dal Cannes. Infine l’ultimo impegno del weekend ha riguardato i Pulcini 2008, in campo ad Andora. I biancazzurri dopo aver sfiorato l’accesso alle prime quattro della competizione, si sono classificati al sesto posto. Sabato prossimo, la Sanremese 2008 sarà impegnata al prestigioso torneo di Canelli.