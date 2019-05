Borgosesia-Sanremese, Gagliardi: «Ho giocato pensando alla squadra»

Sanremo. «Ho giocato pensando alla squadra» – dichiara Giorgio Gagliardi, centrocampista della Sanremese, riferendosi alla straordinaria doppietta che ha fatto durante la 34esima giornata del girone A del campionato di serie D.

Una stagione poco prolifica rispetto all’anno scorso che però si è conclusa alla grande. Ha contribuito, infatti, a chiudere la regular season con uno spettacolare pareggio sul campo del Borgosesia. «Durante la partita ho pensato solo agli altri – afferma il calciatore, classe ’94 – Non era importante in quel momento il gioco. Ho dato il meglio di me». La Sanremese domani dovrà affrontare l’Inveruno nel primo turno dei playoff in programma alle 16 al Comunale.