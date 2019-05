Bordighera. Domenica 12 maggio torna la “Marcia delle Palme”. L’atteso e celebre evento è organizzato dall’associazione U Risveiu Burdigotu.

L’appuntamento per chi vorrà partecipare alla marcia non competitiva, giunta quest’anno alla 46esima edizione, è alle 7,30 sulla spianata del Capo sul piazzale Otto Luoghi per l’iscrizione (il costo è di 10,00 euro). Parte del ricavato sarà devoluto all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova e alla Spes di Ventimiglia.

La partenza è prevista alle 9,30, mentre l’arrivo, sempre sulla spianata del Capo, alle 13,30. I partecipanti, come ogni anno, seguiranno il percorso che da Bordighera conduce a Sasso, a Madonna della Neve, a Vallebona, a Borghetto San Nicolò ed infine torna a Bordighera. Lungo il cammino vi saranno punti di ristoro (e controllo) gratuiti dove si potrà anche assaporare l’ormai celebre “pane e pumata” del Risveglio Bordigotto.

Alla conclusione della marcia saranno consegnate coppe e targhe ai gruppi più numerosi e premi a sorteggio. La manifestazione si concluderà con una spaghettata finale per tutti i partecipanti.