Bordighera, Tari 2019 aumentata dell’1,80 per cento

Bordighera. In relazione all’emissione degli avvisi di pagamento Tari dell’anno 2019 si riscontra che l’aumento complessivo del costo annuale è pari all’1,80 per centp(anno 2019: euro 3.860.228,80 – anno 2018: euro 3.792.031,50), come da documenti approvati dal Consiglio Comunale.

La normativa vigente impone agli enti locali la copertura integrale del costo del servizio da ripartire tra le utenze domestiche e non domestiche attive nell’anno in corso e in relazione a parametri di legge non modificabili oltre oscillazioni predeterminate. In sede di emissione degli avvisi di pagamento il costo complessivo è necessariamente ripartito tra le utenze attive e l’aumento complessivo dell’1,80% non è omogeneo tra tutte le categorie ma è influenzato dalle superfici imponibili complessive tra utenze domestiche e non domestiche, dalla distinzione totale tra costi fissi e variabili e dalle quantità di rifiuti smaltiti.

La correlazione tra i suddetti elementi ha determinato per l’anno 2019 un possibile incremento dell’aumento della parte fissa della tariffa delle utenze domestiche in funzione soprattutto della superficie dell’immobile non interamente compensata dalla riduzione della parte variabile e una riduzione delle tariffe delle utenze non domestiche. Si evidenzia, inoltre, che l’ente non può applicare discrezionalmente i coefficienti di riparto tra le diverse tipologie di utenze ma deve applicare le disposizioni normative vigenti.

Per i suesposti motivi le riduzioni di alcune utenze non domestiche non sono correlate ad una scelta politica, bensì ad una diminuzione della base imponibile di queste utenze a causa della cessazione di attività commerciali ed uffici. Per garantire la copertura integrale dei costi di gestione, questa riduzione di gettito grava sulle altre utenze.