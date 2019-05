Bordighera. Si può giudicare un concerto di musica classica che ha visto sul palcoscenico una rinomata orchestra insieme a un talentuoso giovane pianista dal numero degli spettatori in sala? Evidentemente sì. E’ quanto successo ieri sera, dopo che al Palazzo del Parco si sono esibiti l’orchestra sinfonica di Sanremo, diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo, (Direttore Artistico e Stabile della sinfonica sanremese) con al pianoforte il Maestro Alvise Pascucci: nome tra i più noti nel panorama internazionale. Un concerto eseguito superbamente dal titolo: “Mozart: spirito immortale di Schubert” con in programma il concerto n° 9 in Mi bemolle maggiore K.271 per pianoforte ed orchestra “Jeunehomme” (1777) di Wolfgang Amadeus Mozart (1756/1791) e la Sinfonia n° 3 in Re maggiore D 200 (1815) di Franz Schubert (1797/1828).

Ma gli spettatori in sala, nonostante il costo del biglietto fosse di 5 euro, erano solo una cinquantina. Tutti rimasti entusiasti della performance di orchestra e pianista, come hanno dimostrato i fragorosi applausi riservati ai musicisti.

Il ridotto numero di presenze è stato al centro di una polemica (politica) scoppiata dopo lo sfogo su Facebook dell’ex sindaco e attuale consigliere comunale di minoranza Giacomo Pallanca. «ORA BASTA!!! Dopo il campionato italiano di overboard, € 4.300, dopo la festa della mamma con la blogger, € 15.000, oggi concerto della Orchestra sinfonica di Sanremo, € 3.850 – ha scritto – Le foto sono imbarazzanti! Vengono usati i soldi dei contribuenti in questo modo».

Pallanca ha annunciato che chiederà spiegazioni all’assessore di competenza: «In Consiglio comunale l’assessore alle manifestazioni ed il suo delegato dovranno motivare puntualmente il perché di queste scelte fallimentari. Usano soldi pubblici, il Sindaco a suo tempo avrebbe fatto una segnalazione alla corte dei conti per un presunto danno all’erario; se fossi in lui controllerei con maggiore attenzione come vengono sperperati dai suoi collaboratori i soldi dei contribuenti Bordigotti».

«Non posso accettare che vengano usati dati falsi solamente per attaccarci – ha replicato il sindaco Vittorio Ingenito – Siccome mi sono stufato di tutto ciò, e sono interventi sicuramente non degni di chi siede in Consiglio Comunale, fatemi quindi fare chiarezza. Anzitutto trovo meschina la scelta del Consigliere di postare foto in cui sembrano essere state fallimentari e deserte manifestazioni che hanno invece ricevuto successo. La gente era presente infatti numerosa, e soddisfatta per l’organizzazione. Ma ancora più meschino è stato il fatto di aver fornito importi falsi per manipolare l’opinione dei cittadini. L’evento della Festa della Mamma non è costato 15mila€ come dice il Consigliere, ma fa bensì parte di un programma di tre eventi dedicati ai nostri bambini (Geronimo Stilton a Giugno e i Power Rangers ad Agosto) dal costo totale di 12mila euro+IVA per tutti e tre. Così per tutto il resto, potrei andare avanti, ma mi fermo».

E ancora: «Fatemi solo terminare dicendo che quando magari un concerto di valore non riesce, avremo sicuramente fatto degli errori noi amministratori, ma se li abbiamo fatti è semplicemente per il fatto che anche noi siamo umani. Non vi abbiamo mai promesso di essere perfetti, mai di non sbagliare, ma di dare sempre il massimo per la nostra Città. Ed è quello che stiamo cercando di fare. Vi chiedo quindi scusa se ogni tanto sbagliamo qualcosa: sbagliando si impara, e impariamo per non sbagliare più».

Ingenito si è poi rivolto direttamente a Pallanca: «Vede, chiunque sieda in Consiglio può scegliere fra due strade: lavorare per la Città (e mi piacerebbe fosse così per tutti), o controllare che chi lavora faccia bene. Ho massimo rispetto per tutte e due le vie, ma quello che non posso tollerare è che qualcuno, pur di ottenere un mero vantaggio elettorale personale (a un anno dalle elezioni) finisca per danneggiare la sua stessa Città, dipingendola (falsamente) in un modo orribile! – ha scritto – Quindi, Consigliere, non le voglio qui elencare i successi finora ottenuti proprio sulla Cultura dalla nostra Amministrazione, vorrei piuttosto rammentarLe quelle Sue scelte, allora sì fallimentari, che hanno danneggiato i risparmi dei bordigotti con cinque anni di immobilismo della Sua Amministrazione: dalla chiusura di Corso Italia, che ha portato ad abbassare decine di serrande, alla riduzione degli indici delle case agricole, che ha cancellato con un tratto di penna milioni di euro di valori immobiliari. Per non dimenticare le stagioni teatrali deserte e gli impianti sportivi abbandonati. Siamo pronti a confrontarci con chiunque desideri il bene di Bordighera, possiamo commettere degli errori, è vero, ma non accettiamo lezioni da chi fornisce notizie false e foto farlocche, agendo contro la propria Città solo per riversare sugli altri il gusto amaro della propria sconfitta».