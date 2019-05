Bordighera. E’ di tre feriti, due donne e un uomo, il bilancio di un incidente frontale tra due auto in località Arziglia nei pressi del porticciolo turistico della città delle palme. Stando a quanto fino a ora ricostruito, la coppia a bordo della Toyota Auris che viaggiava in direzione Ventimiglia ha perso il controllo dell’auto, invadendo la corsia opposta, e scontrandosi con la Ford Ka, condotta da una donna, che stava sopraggiungendo nello stesso istante. Inevitabile il violento impatto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, il personale sanitario del 118 con un equipaggio di Ponente Emergenza e uno della Croce Rossa di Bordighera, polizia locale e carabinieri.

di 11 Galleria fotografica Scontro frontale Arziglia









Non è la prima volta che in quel tratto di strada si verificano incidenti analoghi. Fortunatamente i feriti, tutti e tre accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo, non versano in gravi condizioni.