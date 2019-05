Bordighera, ritardi della rotonda di Sant’Ampelio: il pensiero di Mara Lorenzi

Bordighera. «Domani 14 maggio è il giorno in cui Bordighera festeggia Sant’Ampelio, suo patrono. Certo sarebbe stata l’ennesima bella data in cui inaugurare la Rotonda che porta il nome di Sant’Ampelio e che e’ in “riqualificazione attiva” dal gennaio 2017. Ma non sarà cosi, perché ad oggi sulla parte superiore della Rotonda devono essere completati i trattamenti di protezione alle sedute di calcestruzzo, varie forniture in metallo e acciaio, le piantumazioni, e la posa di arredi urbani. Senza dimenticare che il locale commerciale sottostante ha bisogno di tutta l’impiantistica. – scrive Mara Lorenzi di Civicamente Bordighera.

Eppure nel Consiglio Comunale del 5 Febbraio 2019 in risposta ad una Interpellanza di Civicamente Bordighera il progettista capo aveva anticipato 40 giorni di lavoro per poter aprire almeno la parte superiore della Rotonda. Ma è stato ingenuo pensare (come siamo stati indotti a fare) che i 40 giorni decorressero dal 5 febbraio. Ciò che non ci avevano detto in Consiglio Comunale era che il progetto per i lavori da completare non era pronto. E’ stato presentato il 29 Aprile 2019. E poiché non c’era stato

impegno di almeno una parte dei 240.000 euro approvati per il completamento della Rotonda nella quinta variazione di Bilancio (Consiglio Comunale del 29 Novembre 2018), i fondi avevano dovuto esser trasferiti al bilancio 2019, e sono diventati usabili solo dopo l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2018 (Consiglio Comunale del 10 Aprile 2019).

E cosi la notizia che la Giunta Ingenito ha approvato una spesa di 240.000 Euro per il progetto di completamento della Rotonda è diventata una notizia di questi giorni di Maggio 2019 dopo esser già stata una notizia di Novembre 2018. La differenza è che questa volta finalmente sembra esserci un progetto per far partire l’uso dei fondi. Per onorare in qualche modo

Sant’Ampelio, facciamo decorrere dal 14 Maggio i giorni (sempre 40???) che ci separano dalla riapertura della parte superiore della Rotonda».